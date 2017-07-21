Сильный ливень обрушился днем в пятницу на центр Москвы, осадки сопровождались градом, диаметр которого достигал сантиметра и более.

После 13.00 мск дождь продолжается. Информации экстренных служб о возможных повреждениях машин и другого имущества пока не поступало.

Ранее МЧС РФ предупреждало о «желтом» уровне погодной опасности в столице в пятницу. Ожидается резкое усиление ветра до 17 м/с, гроза, вероятен град. В Москве также не исключены ЧП и крупные пробки на дорогах.