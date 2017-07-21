Кратковременные дожди и летняя погода ожидаются в конце недели в столичном регионе. Самые обильные осадки ожидаются в Москве в пятницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Погода ожидается комфортная. Температура близка к климатической норме, порядка +23... +25 градусов», —говорится в прогнозе синоптиков.

Днем в 21 июля в городе будет облачно с прояснениями, вечером прогнозируется переменная облачность с короткими ливнями и локальными грозами.

Ранее синоптики сообщили, что до конца месяца в Москве не будет привычной июльской жары. По их словам, у лета уже «не хватает сил и инерции переломить ситуации», поскольку каждую неделю день сокращается на 15-20 мин.