Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон о запрете использование анонимайзеров — сервисов, позволяющих посещать заблокированные сайты.

Роскомнадзор создаст федеральную государственную информационную систему (ФГИС) и черный список запрещенных сайтов. Ведомство будет предоставлять правоохранительным органам информацию о провайдерах, допускающих размещение в интернете анонимайзеров.

В свою очередь, провайдер должен передать правоохранителям информацию о владельце анонимайзера. Ему будет направлено уведомление о необходимости подключения к ФГИС, и он обязан обеспечить соблюдение запрета. В противном случае анонимайзер будет заблокирован.

Действие закона не будет распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления. Кроме того, анонимайзером разрешат пользоваться лицам, если они используют его «в технологических целях обеспечения деятельности лица».