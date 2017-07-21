«Аэрофлот» сообщил о вводе дополнительной системы поощрения пилотов. Она начнет действовать с 1 октября 2017 года.

Работа пилотов будет оцениваться ежеквартально. Размер выплат будет зависеть от стажа: от одного года до двух лет — 75 тыс. рублей, от двух до трех лет — 150 тыс. рублей, более трех лет — 240 тыс. рублей.

В компании подчеркнули, что данная система соответствует мировой практике гражданской авиации.

«Аэрофлот» отмечает, что обеспечение достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов позволит закрепить в компании высококвалифицированные летные кадры.

Ранее авиакомпания ввела единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава: командиру самолета выплачивают 650 тыс. рублей, второму пилоту — 350 тыс. рублей.