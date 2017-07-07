«Аэрофлот» призывает пассажиров при бронировании авиабилета корректно указывать свои контактные данные. А агенты по продаже билетов теперь должны это делать в обязательном порядке. Это необходимо, чтобы авиаперевозчик имел возможность поддерживать с пассажирами оперативную связь, своевременно сообщать им важную информацию о предстоящем полете. Как сообщили в авиакомпании, в случае отсутствия корректных контактных данных клиентов возникает серьезный риск задержки рейса по причине снятия багажа неявившихся пассажиров, и страдают от этого не только те, с кем не смогли связаться, но и все остальные пассажиры рейса.

Новая редакция инструкции «Аэрофлота» для агентов по продаже авиабилетов содержит обязательное требование о внесении телефонного номера пассажира в бронирование строго до момента оформления авиабилета. В случае несоблюдения этого правила авиаперевозчик намерен применять к агентам штрафные санкции.

Как пояснил представитель «Аэрофлота», зачастую агенты указывают в бронировании клиента некорректный номер телефона, что лишает перевозчика возможности связаться с пассажиром в случае нестандартных ситуаций: изменений в расписании рейсов, задержки или переноса вылета, смене терминала вылета/выхода на посадку.

Таким образом, по вине агента возникает риск неявки пассажира на рейс. Пассажир же вправе требовать внесения своих контактных данных до момента оформления перевозки агентом. А тем, кто приобретают авиабилеты самостоятельно, через сайт «Аэрофлота», также рекомендуется помнить о необходимости внесения исчерпывающих и корректных контактных данных.

Стоит отметить, что указание при бронировании билетов правильных контактов - в интересах самих пассажиров. Можно просто проспать и не успевать на рейс, можно не найти нужный выход на посадку из зала аэропорта – в подобных случаях сотрудники «Аэрофлота» могут позвонить пассажиру и подсказать, что делать. Мы все уверены, что именно с нами этого никогда не случится, но увы – практика свидетельствует, что такие коллизии происходят постоянно, никто не застрахован от случайностей. Например, только за 4 июля 2017 года по причине некорректно указанных контактных данных на свои рейсы опоздали 47 пассажиров. И подобная ситуация, к сожалению, является типичной, сообщили в «Аэрофлоте»: в попытках связаться и отыскать пассажиров, а также из-за затраты времени на снятие их багажа в течение суток был задержан 31 рейс, время задержки - от 6 минут до более полутора часов.