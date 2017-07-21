Штурм Оки: показательные учения ВС РФ под Муромом
Преодоление водной преграды межвойсковой группой проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Показательные учения в рамках оперативного сбора руководящего состава российских Вооруженных сил состоялись во Владимирской области на полигоне недалеко от Мурома
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов наблюдают за учениями
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Офицер демонстрирует план операции по форсированию реки
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Плавающий транспортер ПТС-2 переправляет через Оку автомобиль «Урал». Ширина переправы в этом месте составляет более 500 м
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Форсирование реки проводилось как с помощью плавучих транспортных средств, так и с помощью понтонной переправы. На фото: сапер во время наведения переправы
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Танки Т-72Б1 двигаются на противоположный берег
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Учебно-тренировочное средство ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс»
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Сергей Шойгу во время учений
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Танки Т-72Б1 переправляются через реку
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