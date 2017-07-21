Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» могут стать своего рода «троянским конем».

«Люди переживают, что это троянский конь. Русские говорят: «Мы просто проводим учения». А потом внезапно они передислоцируют куда-то весь этот контингент и свои средства», — заявил Ходжес в интервью агентству Reuters.

Учения «Запад-2017» пройдут в сентябре текущего года на шести полигонах Белоруссии, а также в РФ. Всего в маневрах примут участие почти 13 тыс. военнослужащих. За ходом учений будут наблюдать более 80 международных экспертов, также о намерении пристально следить за учениями «Запад-2017» заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.