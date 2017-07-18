Вся правда об освобождении Польши Красной армией
Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта от 20 июля 1944 года
Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта от 20 июля 1944 года
Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта от 20 июля 1944 года
Докладная записка начальника политического управления Украинского фронта от 24.08.1944
Докладная записка начальника политического управления Украинского фронта от 24.08.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Политдонесение о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ними работе от 01.08–03.09.1944
Информационная справка политического управления 1-го Украинского фронта от 12.01.1945
Информационная справка политического управления 1-го Украинского фронта от 12.01.1945