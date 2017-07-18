Министерство обороны РФ рассекретило документы 1944–1945 годов, рассказывающие об освобождении Польши. Из материалов, с которыми ознакомились «Известия», следует, что Красная армия активно помогала участникам Варшавского восстания, хотя до сих пор считалось, что СССР его не поддержал. Кроме того, из донесений и свидетельств очевидцев становится ясно, что поляки встречали советских солдат как освободителей.

В 1944–1945 годах большая территория Польши была освобождена в ходе двух наступательных операций Красной армии — плана «Багратион», когда РККА вышла на реку Вислу, и Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Документы, рассекреченные Министерством обороны, в основном касаются второй операции. В ее ходе были освобождены Варшава, центральные и западные воеводства, входящие в современную Польшу. Немецкая армия сражалась на польской территории ожесточенно — генералы вермахта понимали, что там пролегает самый короткий путь к Берлину.

— В ходе освобождения Польши наши войска потеряли погибшими более 600 тыс. человек, — напомнил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Наша армия знала, за что воюет. Еще в июле 1944 года в заявлении Народного комиссариата иностранных дел СССР говорилось, что мы вступаем на территорию Польши как союзное и дружественное государство. Вместе с Красной армией шли освобождать свою родину две армии Войска польского.

В частности, Минобороны рассекретило документы 1-го Украинского фронта, куда входили восемь армий общей численностью 372 750 человек. Потери личного состава с 1 по 30 января 1945 года составили: убитыми — 18 531 человек (это примерно 5%) и ранеными — 64 318 человек (свыше 17% от общей численности всего фронта).

— Основная масса населения Польши встречала Красную армию как освободительницу, — рассказал «Известиям» кандидат исторических наук Сергей Дробязко. — Конечно, не везде всё проходило гладко. Но у поляков были веские причины ждать нашу армию — немцы вели себя как оккупанты.

В информационной справке политуправления 1-го Украинского фронта говорится о том, как встречали Красную армию в городах Тарнув, Зелув, Бжезне, Мехув, Буско и Сухеднюв.

Начальник политуправления 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майор Яшечкин отмечает, что подавляющее большинство польского населения повсеместно встретило Красную армию как освободительницу. А «представители всех слоев» в благодарность за освобождение «приглашали бойцов и офицеров к себе в квартиры, чтобы отдохнуть и для угощения».

В Тарнуве жители вышли встречать войска Красной армии, когда весь город находился под обстрелом. Люди вывешивали красные флаги наравне с польскими. С 18 января по 1 февраля 1945 года в городе прошли три митинга. Митингующие бурно и продолжительно аплодировали и кричали: «Да здравствует наша освободительница — героическая Красная армия!», «Да здравствует польско-советская дружба!» На митинге в городе Зелув, как сказано в документах, «многие плакали».

Фото: Архив Министерства Обороны РФ

В городе Сухеднюве похороны советских летчиков превратились в «мощную демонстрацию любви и благодарности к Красной армии». Польские девушки и дети несли огромное количество венков и живых цветов. На венках были надписи: «Героическим советским летчикам от польских девушек», «От благодарных детей — своим освободителям».

Начальник политотдела 60-й стрелковой Севской дивизии гвардии полковник Погорелый в донесении от 23 января 1945-го пишет о причинах нелюбви к немецким оккупационным властям. Он приводит слова Сабины Курвевской, которая рассказывала, как гитлеровцы закрывали школы для поляков, называли крестьян «польскими свиньями». А в селе Гуск местные жители вспоминали, что поляков стегали розгами за то, что они осмеливались не снимать шапки в присутствии офицеров вермахта.

В городе Мехуве священник Точик сказал: «Костелы Польши не будут разрушаться. Молодежь может свободно ходить в школы. И это всё дала нам Красная армия».

Среди документов есть обращение командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Зыгмунта Берлинга к Сталину, где он говорит о том, что «в сердце польского народа вечно будет жить горячая благодарность великому советскому союзнику».

Конечно, не всё было гладко. В донесении политотдела 1-го Белорусского фронта о ситуации в освобожденном польском городе Радом и Варшаве от 18 января 1945 года говорится, что «в отношениях населения к нам замечается сдержанность». Причина —пропагандистская и агентурная работа с местным населением Армии крайовой, а также польского правительства в Лондоне.

— Сейчас Красную армию часто обвиняют в том, что она не оказала помощь Варшавскому восстанию, — рассказал Михаил Мягков. — Приказ о переходе к обороне наших сил последовал еще до начала Варшавского восстания. У наших войск после наступления через всю Белоруссию и часть Польши просто не было сил для форсирования Вислы. Время восстания выбрало польское правительство в изгнании. К сожалению, это политическое решение было оплачено человеческими жизнями.

В рассекреченных документах есть свидетельства помощи восставшим. В частности, наши истребители отгоняли летчиков люфтваффе от города. В донесениях 1-го Белорусского фронта говорится, что только в ночь на 22 сентября 1944 года наша авиация сбросила восставшим десятки тонн грузов — автоматы, противотанковые ружья и патроны к ним, а также еду.

— Сразу же после освобождения Варшавы наши войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры, — рассказал Михаил Мягков. — СССР, где треть страны была в руинах, передал Варшаве 60 тыс. тонн хлеба. Везли туда всё – вплоть до керосина, соли и ниток. Были приказы о запрете на передвижение танков и тракторов по асфальтированным дорогам Польши.