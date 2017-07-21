По меньшей мере 10 человек погибли в результате мощных ливней, которые обрушились на китайскую провинцию Хэнань. Один человек числится пропавшим без вести.

Из-за обильных осадков 257 тыс. жителей провинций Хэнань, Цзянсу, Хубэй, Шаньдун, Шэньси понесли материальный ущерб.

В ряде населенных пунктов стихией повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии. В северо-восточной провинции Цзилинь из-за наводнений эвакуированы более 226 тыс. человек.