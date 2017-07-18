Министерство гражданской администрации КНР опубликовало данные, согласно которым сильные ливни нанесли центральным и восточным районам Китая ущерб на сумму свыше 220 млн юаней (около $32 млн).

За последние четыре дня в общей сложности от стихийного бедствия пострадали свыше 360 тыс. жителей, пишет ТАСС. Власти эвакуировали из районов провинций Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань и Хубэй более тысячи человек.

Сильные дожди повредили строения домов, полностью снесли более трех тысяч жилых построек. В связи с ударом стихии больницы перешли на усиленный режим работы из-за увеличения количества пациентов.