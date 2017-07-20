Банк ВТБ24 в первый день выплатил вкладчикам банка «Югра» 10 млрд рублей страхового возмещения, сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным банка, всего за выплатами обратились 10,5 тыс. человек, которые оставили 72% выплат на счетах ВТБ24.

«ВТБ24 выплатил 10 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Югра», что составляет 15% от общего объема», — сказано в сообщении.

Как сообщал ранее глава ВТБ24 Михаил Задорнов, на 11.00 в банк поступили обращения от 4 тыс. вкладчиков, которым было выплачено 3,8 млрд рублей.

Напомним, ЦБ ранее ввел временную администрацию в банке «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Как сообщил регулятор, банк подозревается в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.