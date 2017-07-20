Глава «ВТБ 24» Михаил Задорнов заявил, что Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хотели приостановить выплаты вкладчикам «Югры» после заявления Генпрокуратуры. После консультаций с представителями банка от этой идеи решили отказаться.

Накануне надзорное ведомство выразило протест в связи с решением ЦБ ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и передать функции временной администрации банка АСВ.

«Мы провели консультации — они продолжались вплоть до полуночи вчера, и окончательное решение ЦБ и АСВ — выплаты сегодня начать», — приводит слова Задорнова РИА «Новости».

Санкции против «Югры» действуют с 10 июля. Регулятор заподозрил банк в предоставлении недостоверной отчетности, выводе активов и манипуляциях со вкладами.

По данным АСВ, объем вкладов в «Югре» составляет 180 миллиардов рублей, десять из них застрахованы. Банк по состоянию на 1 июня занимал 29-е место в банковской системе России.