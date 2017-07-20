В республиках России не должны сокращаться часы преподавания русского языка, завил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Марий Эл.

По словам главы государства, русский язык в России является языком межнационального общения. Путин отметил, что русский язык ничем заменить невозможно, он составляет духовный каркас многонациональной страны, сообщает RT.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание», — сказал Путин.

Президент напомнил также, что изучение языков является гарантированным Конституцией, но добровольным правом каждого гражданина России.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что русский язык является национальным достоянием не только России, но и Белоруссии.