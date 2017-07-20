Президент России Владимир Путин провел в столице республики Марий Эл Йошкар-Оле заседание совета по межнациональным отношениям. В ходе совещания глава государства предложил назначить в муниципалитетах ответственных за отношения между гражданами разных национальностей, а также одобрил несколько инициатив, в том числе - идею разработки миграционного кодекса. Глава государства обратил внимание на особую важность важность русского языка для нашей страны.

Президентский совет по межнациональным отношениям был создан в 2012 году, его заседания проводятся ежегодно, последнее состоялось прошлой осенью в Астрахани. Открывая заседание в Йошкар-Оле, Владимир Путин отметил, что все, связанное с национальной идентичностью, с традициями народа — "сфера тонкая и очень чувствительная", поэтому действовать следует "крайне деликатно и мудро".

- В целом за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший, результативный опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными. Сегодня их почти 80 процентов. Напомню, вы знаете об этом, ещё лет так 10–15 назад ситуация была совсем иной. Наша задача – сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества, - заявил президент.

Участники встречи проанализировали Стратегию национальной политики на региональном и муниципальном уровне. Глава государства отметил, что нужно назначать ответственных за межнациональные отношения не только на уровне федерации или субъекта, но и в муниципалитетах. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству закончить формирование профстандартов в этой сфере.

Владимир Путин отметил особую роль русского языка.

- Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый, - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что языки народов России, безусловно, являются неотъемлемой частью самобытной культуры нашей страны.

- Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации, - добавил Владимир Путин.

Председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев выступил с предложением создать отдельный миграционный кодекс, который бы вобрал себя все законодательные нормы, регулирующие вопросы миграции. Он пояснил, что существующие в этой сфере законы не всегда коррелируют между собой, и их необходимо собрать воедино. Президент согласился с тем, что над этим вопросом можно подумать.

Понимание у главы государства нашло и другое предложение Асламбека Паскачева - решить проблему соотечественников, лишившихся возможности получения российского гражданства из-за незначительных нарушений законодательства РФ. По его словам, таких в стране сегодня около 100 тысяч человек. Президент поручил сформулировать конкретные предложения по этому вопросу и пообещал поддержать идею, отметив необходимость "найти оптимальное решение".

Также Владимир Путин одобрил концепцию культурно-деловых центров в интересах РФ, создаваемых Федеральной национально-культурной автономией российских немцев, и пообещал обсудить этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель - с такой просьбой обратился глава организации Генрих Мартенс.

- Хорошо, поговорим и с канцлером, - сказал глава государства. - Вы сказали, что если не получается с большими компаниями и концернами, то можно [сотрудничать] с малыми предприятиями. У нас получается и с большими, и с малыми компаниями, но ваше участие, конечно, востребовано и будем его всячески поддерживать.

А ведущий телеканала "Культура" Пьер Броше предложил Владимиру Путину идею серии фильмов о народах России. По его словам, проект можно реализовать за два-три года. Предполагается, что это будет своего рода видеоэнциклопедия этнокультур России. Президенту эта мысль понравилась, и он обещал помочь проекту.

Подарок для правозащитницы

До вылета в Марий Эл президент заехал в гости к известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой, которой 20 июля исполнилось 90 лет. Владимир Путин поздравил юбиляршу и подарил ей гравюру с изображением Евпатории - родного города именинницы, а также декоративную тарелку с изображением главного здания МГУ. Правозащитница рассказала, что ее уже успели поздравить по телефону первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Это редкий случай, когда человек занимался черт-те чем и заслужил признание, - пошутила о своей деятельности Людмила Алексеева, растроганная вниманием первых лиц государства. - Люди всю жизнь этого добиваются и не могут добиться, а на меня свалилось. Я же совсем другим занималась.

В ответ Владимир Путин заверил именинницу, что она как раз занималась "самым главным на самом деле" - людьми.

Людмила Алексеева и в этот раз осталась верна делу своей жизни - попросила главу государства помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева, осужденного в 2010 году на пожизненный срок.

- Хорошо, подумаю, - ответил президент.

На прощанье Людмила Алексеева в честь юбилея предложила выпить по бокалу шампанского - отказываться президент не стал.