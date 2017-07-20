Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям назвал неприемлемым проявления радикализма в преддверии избирательных кампаний в России.

По словам Путина, всем известна его позиция с осуждением любых проявлений радикализма, применительно к чему бы они ни возникали.

«Конечно, особо важно это и применительно к различным избирательным кампаниям любого уровня», — сказал президент.

Это заявление Путина стало реакцией на просьбу главы общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александра Брода, который на встрече с лидерами политических партий призвал уделить внимание недопустимости использования в преддверии избирательных кампаний радикальной, ксенофобной и антимигрантской риторики.