Президент РФ Владимир Путин, приехавший на Арбат поздравить с 90-летием правозащитницу Людмилу Алексееву, пообщался с жителями и гостями Москвы.

Как сообщается на сайте Кремля, напротив выхода из подъезда президента ждали несколько десятков человек, которые встретили главу государства аплодисментами.

Президент поинтересовался, нравится ли присутствующим в столице, на что получил утвердительный ответ. Кроме того, Путин спросил, откуда приехали некоторые из гостей города, с одним из которых обменялся фразой по-английски.

Помимо прочего, женщина поцеловала президента в щеку.