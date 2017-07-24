За 2017 год России планируют открыть 21 торговый центр (ТЦ) общей площадью 625 тыс. кв.м. Возможно, реальный результат окажется меньше — за первое полугодие удалось ввести в строй только семь ТЦ. Но даже если все планы удастся воплотить в жизнь, такой объем ввода станет минимальным результатом за последние 10 лет, отмечают аналитики компании «Магазин Магазинов». В Минпромторге видят причину в снижении доходов населения. Участники рынка недвижимости указывают, что сокращение объемов строительства продолжается последние несколько лет. Однако уже со следующего года рынок торговой недвижимости, по мнению экспертов, снова покажет рост.

В первом полугодии 2017 года в регионах было открыто всего семь ТЦ совокупной площадью 225 тыс. кв. м GLA (торговая площадь, которую можно сдать в аренду). Во второй половине текущего года планируется открытие еще 14 ТЦ совокупной площадью 400 тыс. кв. м GLA. Таким образом, ожидается, что за год рынок вырастет на 625 тыс. кв. м. Однако такой объем нового предложения торговой недвижимости станет минимальным за последние 10 лет, говорится в исследовании компании «Магазин Магазинов», с которым ознакомились «Известия».

Последовательное снижение объемов ввода наблюдается с 2014 года. По данным «Магазина Магазинов», в 2014-м было введено в строй максимальное количество торговых площадей с 2008 года — 1,9 млн кв.м. Но уже в 2015-м этот показатель опустился до 1,2 млн кв.м. В 2016-м общая площадь торговых центров, сданных в эксплуатацию, составила 1,2 млн кв.м.

В Минмпромторге «Известиям» сообщили, что снижение темпов строительства в министерстве связывают с падением доходов населения. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2015–2016 годах снизились почти на 10%. В текущем году снижение продолжается: за январь – май 2017 года реальные доходы населения снизились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

— Результатом снижения реальных располагаемых доходов населения, девальвации национальной валюты стало снижение покупательской способности и спроса на потребительском рынке, что привело к снижению оборота розничной торговли и общественного питания. Оборот розницы за 2015–2016 годы упал на 15%, общественного питания — на 8%. Девелоперы не могут не учитывать указанные изменения потребительского поведения при осуществлении инвестиционной деятельности, — считают в Минпромторге.

При этом представители ведомства отметили, что торговая инфраструктура в России сформирована далеко не в полном объеме, поэтому можно ожидать дальнейший рост и развитие всех торговых форматов.

Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин пояснил, что новых открытий можно ожидать в 2018–2019 годах.

— В текущем же году мы наблюдаем следствие того, что девелоперы в сложные 2015–2016 годы не запускали новых проектов. Ритейл, ранее маржинально высокий сегмент коммерческой недвижимости, вдруг оказался рисковым. Девелоперы лишились возможности использовать доступное заемное финансирование, — считает руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин.

С оценкой компании согласны и другие эксперты. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский отметил, что в Москве показатель выхода на рынок новых торговых площадей стал одним из самых низких.

— В I полугодии 2017 года на рынке Москвы было введено в эксплуатацию два торговых объекта (причем оба во втором квартале года), суммарная торговая площадь которых составила 22 тыс. кв.м. Открывшиеся торговые центры — ТЦ «Зеленый» (GLA — 7 тыс. кв.м) и «Пролетарский» (15 тыс. кв.м) — расположены за пределами третьего транспортного кольца и являются объектами районного формата, — уточнил Александр Обуховский.

Он добавил, что до конца года ожидается ввод в эксплуатацию как минимум шести торговых центров, суммарная арендопригодная площадь которых составляет около 250 тыс. кв. м.

— Если выход на рынок некоторых торговых центров будет отложен, то текущий год окажется самым «неурожайным» за последнее пятнадцатилетие, — делает прогноз Александр Обуховский.

Последние несколько лет площадь новых торговых центров планомерно сокращалась. По данным компании «Магазин Магазинов», 2017 году средняя площадь введенного ТЦ составит 20 тыс. кв. м GLA. В 2016 году показатель составлял 30 тыс. кв. м, в 2015-м — 33 тыс. кв. м.