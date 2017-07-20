Новым, 14-м президентом Индии избран Рам Натх Ковинд, баллотировавшийся от правящей Индийской народной партии. Ковинд получил более 65% голосов выборщиков, сообщает телеканал NDTV.

Выборы состоялись 17 июля. Коллегия выборщиков в этот раз состояла из 4896 человек, в том числе 776 депутатов обеих палат парламента, а также членов законодательных собраний индийских штатов. Голоса выборщиков не равны, а зависят от численности населения региона, который они представляют.

В четверг урны с бюллетенями были вскрыты и бюллетени, согласно местным законам, пересчитаны семь раз.

Полномочия действующего президента Пранаба Мукерджи истекают 24 июля. Ковинд приступит к обязанностям главы государства на следующий день. Президентский срок в Индии составляет пять лет.

Рам Натх Ковинд родился 1 октября 1945 года в регионе, который сегодня называется Уттар-Прадеш. Он считается выходцем из касты неприкасаемых — далитов.

Президент Индии выполняет представительские функции, тогда как государственные решения принимает премьер-министр. Правительство страны в настоящее время возглавляет Нарендра Моди.