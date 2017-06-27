Американский президент Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Индии Нарендра Моди нанести визит в страну, говорится в письменном заявлении Белого дома.

«Президент Трамп с радостью принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию», – сообщил в данном заявлении пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер по итогам состоявшихся в Вашингтоне американо-индийских переговоров на высшем уровне.

В Белом доме также отметили, что президент США и премьер Индии настроены на совместную работу в духе дружбы в предстоящие годы.

О возможных датах визита пока не сообщается.