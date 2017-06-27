Трамп принял приглашение посетить Индию с семьей
Американский президент Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Индии Нарендра Моди нанести визит в страну, говорится в письменном заявлении Белого дома.
«Президент Трамп с радостью принял приглашение премьер-министра Моди посетить Индию», – сообщил в данном заявлении пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер по итогам состоявшихся в Вашингтоне американо-индийских переговоров на высшем уровне.
В Белом доме также отметили, что президент США и премьер Индии настроены на совместную работу в духе дружбы в предстоящие годы.
О возможных датах визита пока не сообщается.