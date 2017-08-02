19 августа в Грозном пройдет очередной турнир ACB 67, главным поединком которого станет противостояние россиянина Мухамеда Берхамова и американца Бретта Купера. 30-летний представитель США участвовал во многих бойцовских промоушенах, в том числе в Shooto, IFL, Jungle Fight, Affliction, и сражался в финале гран-при Bellator в среднем весе против нашего соотечественника Александра Шлеменко. Корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову удалось пообщаться с Купером во время его подготовки к поединку и узнать про планы на предстоящий бой и дальнейшую карьеру.

— Вы стали чемпионом ACB, проведя в промоушене всего два поединка, при этом проиграв первый. Многие фанаты смешанных единоборств считают вас нелегитимным чемпионом...

— Мой бой с Берхамовым расставит всё на свои места. Мне выпал шанс сразиться с бывшим чемпионом Асламбеком Саидовым за пояс чемпиона, и я его использовал. Я по праву завоевал свой титул, судья остановил наш бой и присудил мне победу. Для кого-то это было неожиданно, но не для меня. В этот раз всё повторится. Я выбью всё, что можно, из моего соперника. Пояс чемпиона мой. И отобрать его у меня не получится.

— Ваш оппонент — ярко выраженный борец, одержавший большинство своих побед в партере. Что вы ему противопоставите?

— Мощь и тяжесть моих кулаков. Они обрушатся на него как небесная кара. Я буду вбивать их в него до тех пор, пока он не упадет на настил ринга и судья не остановит бой. Борец он или ударник — мне это не важно. Пусть подстраивается под меня, а не я под него.

— Не опасаетесь того, что он переведет бой в партер?

— Во-первых, я неплохо борюсь. А во-вторых, я просто не дам ему этого сделать. Буду держать его на дистанции.

— Вы уже имеете опыт сражения с российскими бойцами, в том числе в финале Bellаtor.

— Да, я дважды сражался с Александром Шлеменко и дважды уступил ему, но это было давно. Сейчас я бы не оставил ему ни единого шанса. Думаю, что он не продержался бы против меня больше одного раунда.

— Как проходит ваша подготовка к защите титула?

— Отлично. Я провожу две тренировки в день, у меня отличная команда и великолепные спарринг-партнеры. Словом, подготовка истинного чемпиона.

— В случае удачной защиты с кем бы вы хотели провести следующий бой?

— ACB подписала Альберта Туменова. Этот парень мне нравится, он довольно силен. С ним будет интересно помериться силами. У него есть опыт выступления в UFC, он дрался в лучшей лиге за океаном. А теперь он в лучшей лиге в России. Я покажу ему, что на его родной земле сегодня властвую я.

— Вы не думали вернуться в США в один из местных промоушенов?

— Нет. Мне нравится то, как ко мне относятся в вашей стране. Руководство промоушена меня уважает, выполняет все свои обязательства и создает максимально комфортные условия для меня. Мне нравится выступать тут, и я не собираюсь никуда уезжать.

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