Участники Общероссийского народного фронта в Башкортостане координируют ликвидацию свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». На интерактивной карте отмечено 152 объекта несанкционированного сброса мусора, 35 из них ликвидированы, половина убранных свалок приходится на долю Белорецкого района. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Как отметили в ОНФ, жители готовы выйти на субботники, но им нужна помощь в организации вывоза собранного мусора. Также выяснилось, что многие граждане оставляют отходы на опушках леса, в оврагах и вблизи гаражных кооперативов.

Как ранее писали «Известия», в России начал работу федеральный штаб реформы обращения с твердыми бытовыми отходами. Новая структура, созданная на базе Министерства строительства, займется реформированием системы вывоза и утилизации мусора, перестройка системы должна быть завершена к началу 2019 года. После реформы вывоз отходов должны будут обеспечивать региональные операторы.