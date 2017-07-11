В России начал работу федеральный штаб реформы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщили «Известиям» его участники, информацию подтвердили в Минстрое. Новая структура, созданная на базе Министерства строительства, займется реформированием системы вывоза и утилизации мусора, перестройка системы должна быть завершена к началу 2019 года. После реформы вывоз отходов должны будут обеспечивать региональные операторы, при этом оплату за свою работу они смогут получать только после ее выполнения. В Минстрое полагают, что это позволит решить проблему нелегальных свалок в России.

Межведомственная рабочая группа «Федеральный штаб по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления» была создана по поручению правительства РФ, рассказали «Известиям» ее участники. Обеспечить работу штаба должно Министерство строительства и ЖКХ. В штаб вошли представители Минприроды, Государственной думы, Совета Федерации, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФАС, ассоциации «Чистая страна». Возглавить штаб поручено заместителю министра строительства и ЖКХ РФ, главному жилищному инспектору Андрею Чибису. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в Минстрое.

Цель работы штаба — обеспечить переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, указано в поручении правительства. 30 июня в Краснодаре состоялось первое заседание штаба, на котором обсуждались вопросы реформы в ЮФО, рассказал «Известиям» один из участников совещания.

Реформа обращения с отходами глобально перестраивает всю систему от сбора мусора до переработки и захоронения, пояснил в беседе с «Известиями» Андрей Чибис. Сегодня компании получают деньги просто за вывоз мусора, который нередко попадает на нелегальные свалки или просто вывозится в лес. Согласно новой схеме оператор обязан обеспечить вывоз отходов со всех обозначенных в договоре пунктов и в соответствии с утвержденным маршрутом доставить его на определенные объекты. При этом оплата будет осуществляться не по факту вывоза мусора, а лишь после доставки отходов.

— Вывалил отходы в лесу — ничего не получил за эту работу, да еще и сам будешь эту свалку ликвидировать, так как за такие стихийные мусорные кучи будет отвечать всё тот же региональный оператор, — рассказал Андрей Чибис.

По словам замминистра, за счет реформы планируется решить проблему нелегальных свалок в России, которая становится всё более острой.

— Это означает, что больше не должно быть «бесхозного» мусора и деревень, из которых отходы вообще не вывозятся — оператор обязан обеспечить обслуживание всех населенных пунктов на своей территории, вплоть до дачных поселков, — пояснил Андрей Чибис.

Реформу утилизации отходов планировалось завершить к 2016 году. Однако регионы за это время не успели создать региональных операторов, которые бы занимались вывозом и утилизацией мусора. В 2017 году ситуация практически не изменилась, поэтому было принято решение создать федеральный штаб, который будет контролировать работу и обеспечивать ее выполнение в намеченные сроки. Планируется, что к 1 мая 2018 года в субъектах РФ будут заключены соглашения с региональными операторами, к 1 июля будет утвержден тариф за вывоз мусора, а к 1 января 2019 система заработает в полном объеме, и в платежках ЖКХ появится новая строка — плата за вывоз и утилизацию мусора. На данный момент такие расходы отдельно не выделяются и входят в плату за содержание и ремонт дома.

— Реформа масштабная и сложная, она касается абсолютно всех граждан страны и призвана обеспечить чистоту в наших городах и селах. Поэтому и создан федеральный штаб. Задача штаба — координировать взаимодействие заинтересованных ведомств для того, чтобы максимально быстро и эффективно внедрить реформу на всей территории страны, — отметил Андрей Чибис.

Проблема свалок поднималась в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным, прошедшей 15 июня. Жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на то, что кучинский полигон твердых бытовых отходов практически вплотную приблизился к их домам. 22 июня глава государства потребовал в течение месяца закрыть полигон. Уже утром следующего дня по поручению подмосковного губернатора Андрея Воробьева свалка была закрыта.

Проблема теневого оборота мусора в России стала критической, считает директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

— Россия уже подошла к такой точке, что нельзя больше тянуть с реформой, — заявил он «Известиям». — Нелегальные свалки уже мешают развитию городов и сельского хозяйства.

По оценкам Министерства природных ресурсов и экологии, в России ежегодно образуется около 70 млн т твердых отходов. С августа 2014 по март 2015 года Роспотребнадзор выявил 113 тыс. незаконных свалок.