В конце июня на закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихинском городском округе Подмосковья были обнаружены две точки разлива опасного для окружающей среды фильтрата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.

В сообщении уточняется, что фильтрат нашли специалисты регионального Минэкологии.

«Уже сейчас выявлены две точки разлива фильтрата на площади 70 кв. м и 15 кв. м», -— уточнила главы комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой.

По ее словам, учитывая, что площадь тела полигона составляет почти 50 га и что его эксплуатировали с нарушениями, велика опасность дальнейших разливов фильтрата.

Между тем президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, обязывающие организации, эксплуатирующие свалки, проводить их рекультивацию после закрытия.

Ранее стало известно, что Минэкологии Подмосковья предоставило возможность интернет-пользователям в реальном времени наблюдать за тем, что происходит на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино».