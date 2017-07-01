Жители Балашихинского округа в Подмосковье провели митинг за закрытие мусорной свалки «Торбеево» в Люберецком городском округе. Об этом сообщает ТАСС.

Люди боятся, что весь мусор из Москвы будут сбрасывать на этот полигон после закрытия ТБО «Кучино», в связи с чем экологическая обстановка округа значительно ухудшится. Митингующие выступали за закрытие свалки, контроль хода предварительных работ и рекультивацию территории. Среди требований было также введение раздельного сбора мусора и контроль средств, собранных за негативное воздействие на окружающую среду с эксплуатирующих полигоны компаний.

По словам жителей, свалка «выше 10-этажного дома», с территории часто летит мусор и «доносится химический запах», а взрывоопасный газ со свалки копится в подвалах ближайших домов. Уточняется, что было несколько случаев взрыва данного газа. Жители надеются, что на месте свалки устроят парк или горнолыжный склон.

За закрытие полигона выступали жители обоих округов. По данным полиции, в митинге приняли участие 110 человек, по данным организаторов — более 200.