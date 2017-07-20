Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий отмену нормы бесплатного багажа при невозвратных авибилетах.

Как следует из текста закона, невозвратный тариф предусматривает невозможность провоза багажа на бесплатной основе. При этом для пассажиров с возвратными билетами сохранилось право брать с собой багаж весом минимум 10 кг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон также предусматривает предупреждение перевозчиком пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади. Кром того, авиакомпания может расторгнуть договор с пассажиром в одностороннем порядке, который отказывается оплачивать багаж.

Закон вступит в силу спустя 60 дней после его опубликования.