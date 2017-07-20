Рейтинг худших стран для жизни пенсионеров дал положению пенсионеров в России объективную оценку, заявил в четверг «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так он отреагировал на выводы французского банка Natixis, который обнародовал результаты своего ежегодного исследования уровня комфорта при выходе граждан на пенсию в той или иной стране. Для России выводы банка оказались неутешительными - составители рейтинга выделили ей 40-е место из 43 возможных. Впрочем, по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась (в Глобальном пенсионном индексе 2016 года Россия находилась на той же строчке).

«Во-первых, это не первый раз, а во-вторых - это объективная оценка. У нас нищенская пенсия, пенсионеры живут на воде и на хлебе, с учетом цен на продукты, основные товары потребления и ЖКХ. Иногда без помощи близких и родственников пенсионеры не могут свести концы с концами», – сказал Нилов.

По словам главы думского социального комитета, только глобальные перемены в экономике страны могут позволить России попасть в топ-10 лучших стран для жизни пенсионеров.

«Необходимо оптимизировать расходы, контролировать товары, проходящие через таможню. Необходим жесткий контроль за всеми государственными и муниципальными закупками, монополия на алкоголь. Нужна прогрессивная шкала налогообложения, чтобы те, кто получает по миллиону в месяц, платили не 13%, а больше. А те, кто получает до 15 тысяч рублей - вообще бы не платили подоходный налог», – заключил депутат.