Один из крупнейших французских банков Natixis обнародовал результаты своего ежегодного исследования уровня комфорта при выходе граждан на пенсию в той или иной стране, и для России они оказались неутешительными: составители рейтинга выделили ей 40-е место из 43 возможных. Впрочем, по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась (в Глобальном пенсионном индексе-2016 РФ находилась на той же строчке).

Natixis составляет аналогичные рейтинги пятый год подряд, опираясь на данные Всемирного банка и официальную статистику разных стран. Расстановка государств по местам осуществляется по четырем основным критериям – уровню развития здравоохранения, размеру пенсионных выплат, качеству жизни в стране и материальному благополучию граждан. Для России эти показатели в 2017 году оценены на уровне 36%, 41%, 58% и 47% соответственно (итоговый показатель – 45%).

Три низших места в нынешнем году занимают Бразилия, Греция и Индия, 39-я строчка в рейтинге отведена Турции (эти страны вместе с Россией составляют последнюю пятерку списка).

Традиционно лидируют по уровню комфорта для пенсионеров скадинавские страны: в первую пятерку вошли Норвегия (1-е место, 86%) и Швеция (4-е место). Вторую строчку занимает Швейцария, тройку лидеров замыкает Исландия, а пятерку – Новая Зеландия, единственная неевропейская страна в топовой части списка.

Лидирующие экономики Евросоюза – Германия и Франция – удостоились лишь 7-го и 19-го места соответственно. США по уровню комфорта, обеспечиваемого пенсионерам, находятся на 17-м месте.