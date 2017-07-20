На новейшем корвете «Совершенный» состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации. Корабль был зачислен в состав ВМФ страны и включен в состав Тихоокеанского флота.

«В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота», — отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«Совершенный» — четвертый серийный корвет проекта 20380. Он был спроектирован в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и построен на Амурском судостроительном заводе.

При строительстве корветов проекта 20380 используется технология «стелс». Конструкторам удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля благодаря использованию стеклопластиков со свойствами радиопоглощения.

На вооружении корветов стоят противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут», артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм и малокалиберные зенитные ракетные комплексы АК-630.