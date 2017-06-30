В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» спущен на воду новейший корвет «Гремящий» проекта 20385, сообщает пресс-служба «РИА Новости».

«Сегодня мы производим спуск боевого корабля с новейшими комплексами вооружения», — заявил на церемонии спуска начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Сейчас на корвете устанавливают штатное вооружение — ракетный, артиллерийский и зенитный комплексы.

В августе на судне начнутся швартовные испытания, будут продолжены достроечные работы, в том числе зашивка жилых, санитарно-бытовых помещений и камбузов, устройство изоляции.

К весне следующего года планируется отправить корвет на ходовые испытания. Передать корвет «Гремящий» ВМФ РФ необходимо до конца 2018 года.