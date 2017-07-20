Предлагаемые США санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» могут негативно отразиться на Европе, считают европейские энергетические компании.

По словам председателя правления австрийской нефтяной компании OMV Райнера Зеле, Европе требуется увеличение поставок газа из России, а не их сокращение.

Строительство «Северного потока – 2» должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья.