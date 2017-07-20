Работники свинокомплекса на Камчатке задохнулись метаном
Два сотрудника свинокомплекса на Камчатке задохнулись при работе на очистных сооружениях.
В данный момент следователи проводят проверку сооружений.
По предварительным данным, рабочие задохнулись метаном при обслуживании канализационно-очистной станции предприятия, говорится в сообщении СК РФ.
«Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Денис Волощенко.