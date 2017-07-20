Два сотрудника свинокомплекса на Камчатке задохнулись при работе на очистных сооружениях.

В данный момент следователи проводят проверку сооружений.

По предварительным данным, рабочие задохнулись метаном при обслуживании канализационно-очистной станции предприятия, говорится в сообщении СК РФ.

«Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Денис Волощенко.