Супруга российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок за сговор о намерении продать вооружения террористической организации, поделилась с журналистами интересными подробностями истории о чайном грибе, из-за которого ее мужа наказали лишними 40 днями за решеткой.

Оказывается, год назад Виктора Бута уже наказывали за выращивание чайного гриба, причем было это в другой тюрьме.

«У Виктора был чайный гриб, и все его пробовали, ни у кого никаких претензий не возникало. Но потом появилась комиссия и замерила наличие алкоголя в напитке, нашли какую-то сотую часть промилле», – рассказала Алла Бут, отметив, что сейчас история повторилась «как под копирку».

Она признала, что напиток из чайного гриба действительно содержит «какую-то сотую часть промилле», как и любой другой продукт брожения.

По ее словам, в прошлый раз ситуация сложилась абсолютно так же, как описывают ее сейчас: в тюрьму явилась некая комиссия с измерительным оборудованием, которое показало наличие в напитке Бута запрещенного для заключенных алкоголя. Тот факт, что доля чистого спирта в жидкости мизерна, не явился оправданием – как и употребление чайного гриба надзирателями, которые охотно угощались им по предложению Виктора.

«Пошло уголовное дело за употребление алкоголя и наркотиков на территории тюрьмы», – описала дальнейшие события Алла Бут, предположив, что в этот раз они будут развиваться по тому же сценарию. Напомним, впоследствии аргументы россиянина о том, что чайный гриб полезен для его здоровья и не вызывает алкогольного опьянения, были учтены, и с него сняли все ограничения.

Жена Бута подтвердила его объяснения по поводу того, что напиток из чайного гриба необходим ему для избавления от проблем с желудком. «Виктор потратил массу усилий и времени, выращивая из спитого сладкого чая в камере чайный гриб. Гриб он выращивал «из ничего», у него не было кусочка ранее выращенного кем-то гриба. Чайный гриб – достаточно традиционное для России народное средство», – напомнила она.

В результате, как сообщили «Известия», гриб у россиянина отобрали, обвинив его в производстве алкоголя прямо в камере и пригрозив наказать увеличением срока лишения свободы на 40 дней.