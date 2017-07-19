МАКС-2017. День второй
Показательные выступления авиационной пилотажной группы ВВС ОАЭ «Рыцари» на учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339
Выставка гражданских самолетов на авиасалоне МАКС-2017
Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 (справа) и транспортный вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов
В кабине пилота дальнемагистрального широкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Airbus A350-900
Экипаж штурмовика Як-130 готовится к полету
Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 в полете
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350
Гостья авиасалона отдыхает на фоне российского двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30СМ
Российский вертолет Ми-26
В салоне дальнемагистрального пассажирского лайнера Airbus A350-900
Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ «Рыцари» на учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339