Британское авиашоу Royal International Air Tattoo
Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы» (Red Arrows) во время выступления
Самолеты пилотажной группы Королевских ВВС во время выполнения фигуры с опасным сближением самолетов
Ежегодно авиашоу посещают до 200 тыс. человек
Первый показ авиационной техники был организован на аэродроме в графстве Эссекс в 1971 году
Демонстрационная эскадрилья Военно-воздушных сил США «Буревестники» (Thunderbirds) во время выполнения фигуры высшего пилотажа
В 1996 году авиашоу получило статус «королевское» в знак признания королевой Елизаветой II его уникальности и значимости
Летная программа шоу считается наиболее разнообразной в мире. Полеты начинаются примерно в 10:00 по местному времени и длятся до окончания летного дня