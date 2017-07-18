МАКС-2017. День первый
XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 открылся в подмосковном Жуковском
Лёгкий многоцелевой четырёхместный двухмоторный самолет-амфибия Л-42 МШ
Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144
В первый день работы авиасалон посетил президент РФ Владимир Путин
Тяжелый транспортный самолет ВМ-Т «Атлант», который модификацией стратегического бомбардировщика ЗМ — всего в мире есть только три таких самолета
Посетители МАКС-2017
Ту-95 "Саратов" - российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, и СР-10 - отечественный двухместный спортивно-пилотажный и учебно-тренировочный самолет.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, известный также как "Белый лебедь"
Обслуживание одного из экспонатов авиасалона
Транспортные самолеты А-50, Ан-30 и L-410 (слева направо)