Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовлены поправки в КоАП, которые увеличивают штраф для юрлиц за нарушение санитарных требований к воде до 300 тыс. рублей. Помимо этого предложены и дополнительные санкции, например, за невыполнение мероприятий по повышению качества воды. Специалисты отмечают, что штрафы, действующие сегодня, слабо стимулируют водоканалы устранять выявленные нарушения.

Штрафы для юридических лиц за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» собираются увеличить в 10 раз. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) подготовлены Минстроем (текст есть в распоряжении «Известий»). Если ранее штраф за некачественную воду для юрлиц составлял от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, то в новой редакции предлагается взимать с нарушителей уже от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей остались без изменений, они составляют 1–3 тыс. рублей и 2–3 тыс. рублей соответственно.

Помимо этого, Минстрой предложил дополнить КоАП новыми пунктами. Так, за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ‎по разработке и согласованию плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» законопроект предполагает штраф для должностных лиц ‎от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Такой же штраф будет грозить и предпринимателям без образования юридического лица. Для юридических лиц предложен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также в министерстве считают необходимым ввести административную ответственность за слив в канализацию запрещенных веществ (отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу). Законопроект предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере ‎от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ‎от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Для двух последних категорий также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Минстрое отметили, что «качество водоснабжения — одно из ключевых условий качества жизни».

— Поэтому Минстрой России в рамках стратегии развития ЖКХ последовательно ужесточает контроль за качеством воды, — сообщили в ведомстве.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) пояснили, что поправки могли стать следствием масштабной проверки территориальными органами Роспотребнадзора качества воды в регионах.

— По итогам было выявлено множество нарушений в работе водоканалов, в результате чего были предложены соответствующие изменения в кодекс. Нам этот документ был направлен на согласование. Никаких правок с нашей стороны не было, — сообщили в РАВВ.

В Роспотребнадзоре не ответили на запрос «Известий».

Административная ответственность за ненадлежащее качество воды была введена впервые в прошлом году. Однако до сих пор она ограничивалась одним пунктом — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» (ст. 6.5 КоАП).

Старший юрист консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Киреев считает, что принятые в прошлом году меры носили исключительно компромиссный характер, поскольку штрафы были установлены на минимально возможном уровне.

— Понятно, что, например, действующий штраф для юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей просто несопоставим с возможными последствиями нарушения и, безусловно, в масштабах крупных предприятий является несущественным, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Киреев.

Усиление ответственности он назвал оправданным, поскольку после введения санкций число нарушений не сократилось.

— Даже в случае обнаружения нарушений назначался в худшем случае небольшой штраф и выдавалось предписание устранить выявленные нарушения, а в будущем привлечь можно будет за каждый выявленный просчет, что, с учетом роста самих штрафов, может стать настоящей головной болью для предприятий, — считает Александр Киреев.

По оценке РАВВ, 37% систем водоснабжения в стране сегодня не соответствуют санитарным нормам. В организации подсчитали, что вода неудовлетворительного качества является причиной 14 тыс. смертей и более 3 млн случаев заболеваний в год.