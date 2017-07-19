Ближайший старт ракеты-носителя с космодрома Восточный запланирован на ноябрь. Еще один пуск будет осуществлен в декабре, рассказал журналистам на авиакосмическом салоне МАКС-2017 глава корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко.

«Спутник «Метеор-М2.1» — планируем в ноябре запуск с Восточного», — сказал Макриденко.

Во второй половине декабря, по его словам, будут запущены два аппарата «Канопус-В». Как и «Метеор», эти спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.

3 июля вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в следующем году с Восточного стартуют пять ракет-носителей. В будущем, добавил он, число запуском будет постоянно увеличиваться.

Восточный – первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся 28 апреля прошлого года.