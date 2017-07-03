Космодром Восточный в 2018 году осуществит пять запусков ракет, далее их число будет постоянно расти, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, уже в конце 2017 года число серийных пусков на Восточном вырастет. Сначала проведут два запуска, в 2018 году их будет пять с постоянным увеличением нагрузки на космодром. Вице-премьер озвучил также сроки завершения работ по запускам с Восточного и Байконура.

«Восточный: 2021 год — Ангара-5М, затем после 2025 года — сверхтяжелая ракета. А на Байконуре: 2022 год — это пуск новой средней ракеты Союз-5», — сказал Рогозин в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер также заявил, что Россия в условиях определенных успехов западных частных компаний просто не имеет права сдавать свои позиции на рынке пусковых услуг, где всегда была лидером. Рогозин пояснил, что имеет в виду «разработку технологий возвращаемых первых ступеней, которые «проповедует» и реализует господин Илон Маск».

По словам Рогозина, именно с необходимостью давать ответ на эти решения и связаны изменения в сроках, в готовности объектов и разработке новых средств выведения аппаратов на орбиту.