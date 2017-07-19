Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на проблемы обеспечения лекарствами льготных категорий граждан и решить эти задачи.

По словам Путина на совещании с членами кабмина, проблема доступности бесплатных препаратов для льготников по-прежнему остается крайне острой.

«Эти вопросы поднимались, как вы знаете, и в ходе «прямой линии»... Их задают, я уверен, и вам, и мне — в регионах, на встречах с людьми на различных мероприятиях», — заявил Путин.

Президент попросил кабмин уделить «пристальное внимание решению этой проблемы». По словам Путина, система мониторинга закупок лекарств работает с марта в тестовом режиме, в полную силу система должна заработать с начала 2018 года. Как подчеркнул президент, крайне важно уже на этом этапе отладить работу системы, а также предусмотреть ответственность участников торгов за предоставление недостоверных сведений в системе.