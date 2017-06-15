Инвалид первой группы Клавдия Ставцева из Орла, которая пожаловалась Владимиру Путину во время «прямой линии» на то, что ее в течение полугода не обеспечивают жизненно важными лекарствами, за 2016–2017 годы получила лекарств на 696 тыс. рублей. Об этом заявили местные власти, сообщает ТАСС.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин сообщил, что Клавдия Ставцева имеет право на обеспечение приобретения льготных лекарственных средств для лечения почечной недостаточности в том числе и из регионального бюджета по тем препаратам, которые не входят в федеральный перечень. При этом пациентке требуются в основном препараты, которые включены в федеральный перечень.

«В прошлом году при нормативе 758 рублей на одного льготника Клавдия Ставцева получила препараты на сумму 580 тыс. рублей. По состоянию на конец мая 2017 года пациентка была обеспечена препаратами на сумму 116 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в ходе «прямой линии» к Владимиру Путину по видеосвязи обратилась Клавдия Ставцева, которая пожаловалась на то, что на протяжении полугода она не обеспечивается жизненно необходимыми лекарствами и потому вынуждена отстаивать свои права в суде. Следственными органами Орловской области была организована доследственная проверка по факту необеспечения женщины лекарственными средствами.