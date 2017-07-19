Керченский городской суд вынес приговор экс-главе горадминистрации Сергею Писареву за получение крупной взятки в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 6,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Писарев получил 3,2 млн рублей в качестве взятки за выделение земельных участков под коммерческое использование.

Приговор вынесен на основании предоставленных прокуратурой доказательств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.