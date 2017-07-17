Глава города Южно-Курильск предстанет перед судом. Против него ранее было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а также о приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в 2014 году администрация муниципального образования заключила с ООО «Бигсан» контракты на приобретение квартир в новых жилых домах в поселке городского типа Южно-Курильске острова Кунашир. Согласно их условиям, покупатель перечисляет продавцу предоплату в размере 30% после окончания начального этапа строительства. В апреле 2015 года обвиняемый договорился с компанией о выплате без выполнения этого требования. В результате его неправомерных действий был причинен ущерб бюджету в размере более 171 млн рублей.

Также мэр города покупал и хранил дома боеприпасы, в том числе бронебойно-зажигательные патроны, предназначенные для стрельбы в боевом нарезном ручном стрелковом оружии. Расследование уголовного дела завершено.