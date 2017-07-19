В среду утром мировые цены на нефть стали падать, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.24 по московскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $48,73 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до $46,27 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, нефтяные запасы в США за неделю выросли на 1,628 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 5,448 млн баррелей. При этом в предыдущие две недели запасы нефти снижались.