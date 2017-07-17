По состоянию на 8:15 по Москве цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась до $49,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Фьючерсы августа на нефть WTI повысились до $46,66 за баррель.

Мировые цены на нефть продолжают расти в связи с ожиданием роста спроса на черное золото во второй половине 2017 года.

По словам аналитика Kiwoom Securities Ким Юми, в третьем квартале текущего года ожидается увеличение спроса благодаря сезонным факторам.