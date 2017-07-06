Цены на нефть выросли после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $48,11 за баррель с $47,79 накануне.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась до $45,43 за баррель с $45,13.

Отмечается, что падению цен, в частности, способствовала информация о том, что РФ не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи.