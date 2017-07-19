Аренду помещения в небоскребе Trump Tower для военного управления обходится правительству США более чем в 130 тысяч долларов в месяц.

Военное управление Белого дома, для которого правительство арендует пространство в Trump Tower, является подразделением Исполнительного офиса президента США, оказывающим поддержку Белому дому в различных функциях.

Оно включает обслуживание в сфере питания, медицины, транспорта, коммуникаций, а также обеспечивает наличие у главнокомандующего во время поездок ядерного чемоданчика — устройства для приведения в действие ядерного арсенала страны. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо неназванного чиновника Пентагона, пространством владеет частное лицо, не связанное с компанией Trump Organization.