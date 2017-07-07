В Нью-Йорке при попытке попасть в небоскреб Trump Tower полиция задержала мужчину с метательными ножами и в пуленепробиваемом жилете, сообщает New York Daily News.

52-летний мужчина был остановлен агентам Секретной службы внутри здания. Задержанный заявил, что является одним из сенаторов и хочет встретиться с дочерью президента США Иванкой Трамп.

При обыске у него были найдены два метательных ножа и поддельное удостоверение личности. Сотрудники полиции направили мужчину в больницу для проверки психического состояния.