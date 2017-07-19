Зоны свободного воздушного пространства планируется организовать в России к 2025 году. По задумке авторов проекта, внутри этих зон воздушные суда смогут выполнять полеты без привязки к маршрутам, что позволит оптимизировать время в пути и, следовательно, сократит расход топлива.

Проект Стратегии развития аэронавигационной системы до 2030 года определяет несколько ключевых направлений, в число которых входят снижение затрат эксплуатантов и операционных затрат аэронавигационной системы при сохранении достигнутого уровня безопасности полетов и выполнении требований национальной безопасности.

Как ожидается, проект будет представлен в среду на Международном аэрокосмическом салоне МАКС–2017 в подмосковном Жуковском.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В России создадут зоны свободного воздушного пространства